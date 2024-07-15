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Сборная Испании получила трофей за победу на Евро-2024

Сборная Испании получила трофей за победу на Евро-2024
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Национальная команда Испании получила трофей за победу на Евро-2024.

14 июля прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

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