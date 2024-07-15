Шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира Евро‑2024

Сразу шесть футболистов разделили звание лучшего бомбардира чемпионата Европы — 2024. Все они забили по три мяча.

Это звание между собой разделили Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Даниэль Ольмо (Испания), Иван Шранц (Словакия), Гарри Кейн (Англия).

Завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.