«Испания была лучшей командой турнира». Гарет Саутгейт — после финала Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат финального матча Евро-2024 с Испанией, который закончился со счётом 1:2. Сборная Испании одержала победу в турнире.

«Думаю, Испания была лучшей командой турнира. Мы недостаточно хорошо владели мячом, но затем боролись до последних 10 минут. На самом деле я опустошён за всех. Игроки были абсолютно невероятны; я так горжусь тем, что они сделали. Просто мы немного отстали от испанцев», — приводит слова Саутгета официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.