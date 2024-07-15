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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Испания была лучшей командой турнира». Гарет Саутгейт — после финала Евро-2024

«Испания была лучшей командой турнира». Гарет Саутгейт — после финала Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат финального матча Евро-2024 с Испанией, который закончился со счётом 1:2. Сборная Испании одержала победу в турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Думаю, Испания была лучшей командой турнира. Мы недостаточно хорошо владели мячом, но затем боролись до последних 10 минут. На самом деле я опустошён за всех. Игроки были абсолютно невероятны; я так горжусь тем, что они сделали. Просто мы немного отстали от испанцев», — приводит слова Саутгета официальный сайт УЕФА со ссылкой на ITV Sport.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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