Сесар Навас: никто не думал, что Испания станет чемпионом Европы, но команда была семьёй

Бывший футболист «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мыслями о финальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

«В Испании очень рады победе на Евро. Думаю, на самом деле, никто не предполагал, что Испания станет чемпионом Европы. Но мы знали, что у нас отличная сборная, которая очень хорошо играет и демонстрирует весёлый футбол, но, возможно, со слишком молодыми игроками. Но им удалось сделать шаг вперёд и доказать, что они способны показывать замечательный футбол и выигрывать титулы.

Сборной Испании удалось сыграть сплочённо и очень сбалансированно, игроки были одной семьёй, в идеальной синергии ветеранов, игроков предпенсионного возраста и очень молодых футболистов. Тренер сумел найти идеальную игровую систему для игроков, которые были в его распоряжении. Уверен, что эта сборная продолжит дарить испанским болельщикам огромную радость», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.