ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сесар Навас: никто не думал, что Испания станет чемпионом Европы, но команда была семьёй

Сесар Навас: никто не думал, что Испания станет чемпионом Европы, но команда была семьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мыслями о финальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«В Испании очень рады победе на Евро. Думаю, на самом деле, никто не предполагал, что Испания станет чемпионом Европы. Но мы знали, что у нас отличная сборная, которая очень хорошо играет и демонстрирует весёлый футбол, но, возможно, со слишком молодыми игроками. Но им удалось сделать шаг вперёд и доказать, что они способны показывать замечательный футбол и выигрывать титулы.

Сборной Испании удалось сыграть сплочённо и очень сбалансированно, игроки были одной семьёй, в идеальной синергии ветеранов, игроков предпенсионного возраста и очень молодых футболистов. Тренер сумел найти идеальную игровую систему для игроков, которые были в его распоряжении. Уверен, что эта сборная продолжит дарить испанским болельщикам огромную радость», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android