Чугайнов: попасть в футбол несложно, гораздо сложнее пройти весь путь в профессионалы

14 июля парк «Остров Мечты» совместно с академией «Чертаново» провели Большой футбольный день. В спортивных активностях, приуроченных к финалу Евро-2024, приняли участие более 200 человек – воспитанники московских футбольных школ, их родители и другие поклонники футбола.

Мероприятие началось с выступления гостей: директора академии «Чертаново» Ильи Савченко, вице-президента фонда «Пас в будущее» Ивана Рудика, легенды сборной России Игоря Чугайнова и футбольного блогера Майка Крапивникова.

«Попасть в футбол – не так уж и сложно, гораздо сложнее пройти весь путь профессионального спортсмена, поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что эта игра очень проста – я считаю её одной из самых сложных в мире. Мой путь в большом футболе начался чисто случайно, я никогда не думал становиться профессиональным футболистом, но в итоге отдал этой игре 46 лет – были и карьера в «Локомотиве», и игры за сборную России. У современных игроков в целом гораздо больше возможностей проявить себя», – отметил Игорь Чугайнов.

Затем состоялся практический мастер-класс – тренер академии Сергей Лаптев, а также футбольные блогеры Майк Крапивников и Света Думич показывали техники комбинационной игры, вместе с ребятами тренировали удары по воротам и футбольные финты.

Завершился Большой футбольный день в «Острове Мечты» просмотром финала чемпионата Европы на большом экране.