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Арбитр Федотов: к финалу Евро надо было добавлять минимум пять-шесть минут

Арбитр Федотов: к финалу Евро надо было добавлять минимум пять-шесть минут
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судей в финале чемпионата Европы – 2024, в котором встречались сборные Испании и Англии (2:1). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«По матчу вопросов к Летексье никаких нет. Он поднял высокую планку, выдержал её, с жёлтыми карточками разобрался. Судью в целом видно не было, зато игрокам он дал побороться. Что касается добавленного времени, то судья реально добавил мало. Было три гола, шесть замен, была пауза на просмотр VAR. Надо было добавлять минимум пять-шесть минут. Но Летексье, видимо, не хотел разделить судьбу Данни Маккели, который добавил восемь минут к матчу Италии и Хорватии – и поехал домой», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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