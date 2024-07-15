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Фото: игрок «Боруссии» Дортмунд Зюле сбросил 10 кг, чтобы остаться в клубе

Фото: игрок «Боруссии» Дортмунд Зюле сбросил 10 кг, чтобы остаться в клубе
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Защитник дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле за время в отпуске похудел на 10 кг, чтобы остаться в клубе. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, после разговора руководства клуба с Зюле из-за его веса в 110 кг игрок стал приводить себя в форму. Сообщается, что результаты Зюле по снижению веса произвели впечатление на руководство дортмундцев, которое считает, что Никлас способен бороться за место в основном составе в следующем сезоне.

Фото: Getty Images

Никлас Зюле перешёл в дортмундскую «Боруссию» из мюнхенской «Баварии» летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе чёрно-жёлтых 28 матчей, в которых забил один гол. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зюле в € 22 млн.

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