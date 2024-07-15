Александр Елагин отреагировал на победу Испании над Англией в финале Евро-2024

Комментатор Okko Александр Елагин прокомментировал результат финального матча Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии (2:1).

«Сборная Испании стала четырёхкратным чемпионом Европы. Это удивительное достижение – испанцы побили рекорд сборной Германии с шестью финалами и тремя победами. Семь победных матчей на Евро подряд без серии пенальти – это уникальное достижение «Красной фурии», такого на Евро не было никогда.

63-летний Луис де ла Фуэнте сделал своеобразный хет-трик, победив в 2015 году с юношеской сборной до 19 лет, затем, в 2019 году, добился победы со сборной до 21 года, а в 2024-м взял чемпионство с первой сборной.

Причём несколько игроков прошли с тренером весь этот путь, в том числе Родри, который стал чемпионом Европы ещё в 2015-м, Микель Мерино, Феран Торес, другие игроки. У Луиса де ла Фуэнте прослеживается преемственность.

Это, конечно, венец Евро-2024. Но и англичане сыграли свой лучший матч как по зрелищности, так и содержанию – испанцы вынудили их показать свой классный футбол. Мы увидели, какой потенциал у команды Гарета Саутгейта. Но его осторожная тактическая манера дала трещину в финале – испанцы блестяще разбили её.

Я от души поздравляю всех поклонников испанской сборной. Футболистов, тренеров, всех, кто болел за эту прекрасную компанию. Абсолютно справедливо Испания – чемпион. Блеск!» – сказал Елагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.