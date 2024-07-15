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Гарри Кейн высказался о поражении сборной Англии в финале Евро-2024

Гарри Кейн высказался о поражении сборной Англии в финале Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении команды в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Проигрыш в финале — это самое тяжелое, что может быть. Я думаю, мы действительно хорошо постарались, чтобы вернуться в игру и сделать счёт 1:1. Мы не смогли в полной мере использовать этот импульс, чтобы надавить, и удержать мяч. Мы были наказаны за это ближе к концу игры. Это просто болезненно, насколько это может быть в футбольном матче. Мы не смогли сохранить прежнюю интенсивность и давление. Мы не смогли достаточно хорошо удерживать мяч. Это был последний этап турнира, было много уставших ног и усталой психологии», — приводит слова Кейна Daily Express.

Ранее сообщалось, что Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

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