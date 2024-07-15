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Король Великобритании обратился к англичанам после поражения от Испании в финале Евро

Король Великобритании обратился к англичанам после поражения от Испании в финале Евро
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Король Великобритании Карл III отреагировал на поражение сборной Англии в финале чемпионата Европы – 2024 со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Несмотря на то, что победа ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой и со всей моей семьёй и призываем вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко. Все, кто принимал участие в спортивных соревнованиях любого уровня, знают, насколько удручающим может быть такой результат, когда трофей был так близок, и присоединятся ко мне в выражении искренних соболезнований, хотя мы и поздравляем Испанию.

Пожалуйста, помните, что выход в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно великим достижением. Это гордость нации. Продолжайте болеть за «трёх львов» сегодня и при множестве триумфальных побед, которые ждут вас впереди», – приводит слова Карла III BBC.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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