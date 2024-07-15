Микель Оярсабаль прокомментировал победный гол в финале, принёсший Испании титул Евро

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о своём забитом голе, который принёс испанской национальной команде победу на чемпионате Европы – 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

«Мяч прилетает от Дани Ольмо, вижу, что Кукурелья бежит и вот-вот получит его в выгодной позиции. Я бегу, бросаюсь, касаюсь мяча, и он влетает в ворота… Я сделал работу, которая от меня и требовалась. Мне посчастливилось принести победу. Когда ты переживаешь тяжёлые времена, находиться здесь очень ценно, и если тебе ещё повезло помочь команде, как получилось у меня, это замечательно.

Травма и… всё, что я пережил… Оно позади. Я очень счастлив. Очень горжусь всеми, это семья, в которой все одинаково ценны, это невероятно», – приводит слова Оярсабаля Mаrca.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Оярсабаль сыграл во всех семи матчах турнира, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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