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Микель Оярсабаль прокомментировал победный гол в финале, принёсший Испании титул Евро

Микель Оярсабаль прокомментировал победный гол в финале, принёсший Испании титул Евро
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о своём забитом голе, который принёс испанской национальной команде победу на чемпионате Европы – 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Мяч прилетает от Дани Ольмо, вижу, что Кукурелья бежит и вот-вот получит его в выгодной позиции. Я бегу, бросаюсь, касаюсь мяча, и он влетает в ворота… Я сделал работу, которая от меня и требовалась. Мне посчастливилось принести победу. Когда ты переживаешь тяжёлые времена, находиться здесь очень ценно, и если тебе ещё повезло помочь команде, как получилось у меня, это замечательно.

Травма и… всё, что я пережил… Оно позади. Я очень счастлив. Очень горжусь всеми, это семья, в которой все одинаково ценны, это невероятно», – приводит слова Оярсабаля Mаrca.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Оярсабаль сыграл во всех семи матчах турнира, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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