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Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после поражения Англии в финале Евро-2024

Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после поражения Англии в финале Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем в команде после поражения в финале чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда уступила национальной команде Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Мне нужно поговорить с нужными людьми. Сейчас не время», — приводит слова Саутгейта BBC.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

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