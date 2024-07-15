Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после поражения Англии в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем в команде после поражения в финале чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда уступила национальной команде Испании со счётом 1:2.

«Не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Мне нужно поговорить с нужными людьми. Сейчас не время», — приводит слова Саутгейта BBC.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

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