Шалимов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

«Испанцы — это та команда, может, единственная, которая играла от себя. Мы видели, как англичане пытались разрушить игру испанцев, в первом тайме это получалось. Игра Англии строилась до забитого гола. После гола испанцы начали играть через вратаря, через защитников. Победила команда, которая играла от себя в комбинационный футбол в атаку. Я этому рад, — сказал Шалимов», — сказал Шалимов в эфире «Все на Матч».

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: