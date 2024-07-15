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Шалимов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024

Шалимов отреагировал на победу сборной Испании на Евро-2024
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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Испанцы — это та команда, может, единственная, которая играла от себя. Мы видели, как англичане пытались разрушить игру испанцев, в первом тайме это получалось. Игра Англии строилась до забитого гола. После гола испанцы начали играть через вратаря, через защитников. Победила команда, которая играла от себя в комбинационный футбол в атаку. Я этому рад, — сказал Шалимов», — сказал Шалимов в эфире «Все на Матч».

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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