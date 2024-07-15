Форвард сборной Англии Уоткинс: Саутгейт заслуживает большей похвалы, чем получает

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поддержал главного тренера команды Гарета Саутгейта после поражения в финале Евро-2024 со сборной Испании (1:2).

«Эта группа ребят — очень сплоченная группа. С тех пор, как он пришел, он стал самым успешным тренером сборной Англии — он заслуживает гораздо большей похвалы, чем получает. Я бы очень хотел победить, поскольку он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. У меня были невероятные семь недель. Я не могу сказать ничего лучше о тренерском штабе, персонале и всех игроках. Сейчас мне и всем ребятам больно. Важно использовать это время, чтобы провести его с нашими семьями», — приводит слова Уоткинса BBC.

Ранее сообщалось, что сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.

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