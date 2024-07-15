Ловчев рассказал, за кого переживал в финале Евро-2024

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

«Наверное, большинство людей болели за Испанию, потому что они понравились. Мне столько людей писали об этом. Но я так давно в футболе, что понимаю: начинают напрягать команду футболисты, которые атакующие, а потом начинают напрягаться те, кто защищаются. Как в клубном футболе «Атлетико» или «Ювентус». Другие напрягаются, третьи — вот так движется футбол на самом деле.

Сегодня я болел за Испанию. Хотя, честно говоря, англичане сквитали счёт по делу. Казалось, что дальше всё пойдёт в дополнительное время», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: