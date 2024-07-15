ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев рассказал, за кого переживал в финале Евро-2024

Ловчев рассказал, за кого переживал в финале Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Наверное, большинство людей болели за Испанию, потому что они понравились. Мне столько людей писали об этом. Но я так давно в футболе, что понимаю: начинают напрягать команду футболисты, которые атакующие, а потом начинают напрягаться те, кто защищаются. Как в клубном футболе «Атлетико» или «Ювентус». Другие напрягаются, третьи — вот так движется футбол на самом деле.

Сегодня я болел за Испанию. Хотя, честно говоря, англичане сквитали счёт по делу. Казалось, что дальше всё пойдёт в дополнительное время», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Материалы по теме
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android