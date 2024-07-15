Сборная Испании впервые обыграла Англию на чемпионатах Европы

Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире. Таким образом, «Фурия Роха» впервые в своей истории победила национальную команду Англии в рамках чемпионатов Европы.

Ранее испанцы проигрывали англичанам на Евро в 1980-м. Тогда встреча завершилась победой «трёх львов» со счётом 2:1. В 1/4 финала Евро-1996 Испания сыграла вничью с Англией (0:0) и уступила им лишь в серии пенальти (2:4).

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

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Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: