Аргентина — Колумбия: стартовые составы команд на финальный матч Кубка Америки — 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Колумбии на финальный матч Кубка Америки 2024 года. Матч начнётся в 03:00 мск.

Сборная Аргентины: Мартинес, Монтьель, Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Месси, Альварес, Ди Мария.

Сборная Колумбии: Варгас, Ариас С., Санчес, Куэста, Мохика, Лерма, Риос, Ариас Д, Родригес, Диас, Кордоба.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Колумбия вышла в финал Кубка Америки, обыграв Уругвай: