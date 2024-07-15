Джуд Беллингем ударил ногой ящик после поражения сборной Англии в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения в финале чемпионата Европы – 2024 со сборной Испании. В решающем матче турнира команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2.

После матча Беллингем ударил ногой ящик из под напитков, который находился около скамейки запасных.

На Евро-2024 Беллингем принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

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