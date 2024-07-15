ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем ударил ногой ящик после поражения сборной Англии в финале Евро-2024

Джуд Беллингем ударил ногой ящик после поражения сборной Англии в финале Евро-2024
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения в финале чемпионата Европы – 2024 со сборной Испании. В решающем матче турнира команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

После матча Беллингем ударил ногой ящик из под напитков, который находился около скамейки запасных.

На Евро-2024 Беллингем принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

Материалы по теме
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!

Английские фанаты угнали и разбили машину перед финалом Евро

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android