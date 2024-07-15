Гарет Саутгейт назвал причину поражения Англии в финале Евро-2024 от Испании

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал неудачный результат своей национальной команды в финального матче Евро-2024 с Испанией, который закончился со счётом 1:2. Сборная Испании одержала победу в турнире.

«Мы боролись до самого конца финала. Думаю, сегодня мы недостаточно хорошо владели мячом. Мы хорошо оборонялись, но когда ты отбираешь мяч, нужно выходить из-под прессинга. Нам не удавалось это делать. Это означало, что у соперника было больше контроля над игрой, и это могло нас утомлять. Тем не менее, мы смогли сравнять счёт. В конце мы могли и второй раз отыграться. Но, думаю, Испания была лучшей командой на этом турнире.

Определённо есть недостаток и в том, что на подготовку у нас было на один день меньше. И всё равно мы оставались в игре на протяжении 80 минут. На самом деле нам потребуется немного времени, чтобы сделать выводы», – приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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