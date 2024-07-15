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«Всегда можно играть лучше». Де ла Фуэнте отреагировал на победу Испании на Евро-2024

«Всегда можно играть лучше». Де ла Фуэнте отреагировал на победу Испании на Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу национальной команды на чемпионате Европы 2024 года. В финале Евро испанцы обыграли Англию со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Всегда можно стать лучше, в этом и состоит наша цель. Преимущество этой команды в том, что мы всегда думаем, как стать немного лучше. Мы показали это в матчах с самыми сложными соперниками турнира. Но мы будем добиваться большего, потому что эти игроки являются примером для всех, они очень хороши», – приводит слова де ла Фуэнте Mаrca.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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