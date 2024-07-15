Кейн высказался о Саутгейте после поражения сборной Англии в финале Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о главном тренере команды Гарете Саутгейте после поражения в финале чемпионата Европы – 2024. В решающем матче турнира команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2. В этой встрече Кейн был заменён на 61-й минуте. Вместо него на поле вышел Олли Уоткинс.

«Мы дали ясно понять, что любим тренера. Он сам должен принять решение о своём будущем, и сейчас не время об этом говорить. Сейчас мы все просто страдаем», — приводит слова Кейна BBC.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.

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