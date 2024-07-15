Испания обыграла Англию на крупном турнире сборных впервые за 74 года

Сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире. Таким образом, «Фурия Роха» впервые с 1950 года победила национальную команду Англии в рамках крупных турниров сборных, куда входят Евро и чемпионаты мира.

В последний раз на крупном турнире сборных Испания одерживала победу 74 года назад в игре группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Тогда испанцы победили со счётом 1:0.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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