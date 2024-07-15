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Месси выйдет в стартовом составе на свой последний матч Кубка Америки в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на свой последний в карьере матч Кубка Америки.

В финальном матче турнира сборная Аргентины встретится с национальной командой Колумбии. Матч состоится в Майами на стадионе «Хард Рок», начало — 3:00 мск.

Ранее Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере. На турнире он принял участие в четырёх матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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