ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси выйдет в стартовом составе на свой последний матч Кубка Америки в карьере

Месси выйдет в стартовом составе на свой последний матч Кубка Америки в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в стартовом составе на свой последний в карьере матч Кубка Америки.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финальном матче турнира сборная Аргентины встретится с национальной командой Колумбии. Матч состоится в Майами на стадионе «Хард Рок», начало — 3:00 мск.

Ранее Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере. На турнире он принял участие в четырёх матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Материалы по теме
Финал Копы должна выиграть не Аргентина. 3 причины болеть за Колумбию
Финал Копы должна выиграть не Аргентина. 3 причины болеть за Колумбию

Лионель Месси сыграл в теннис

Турнирная сетка Кубка Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android