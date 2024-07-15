Губерниев дал комментарий после победы сборной Испании на Евро-2024

Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

«Да, тополиный пух, жара, июль! Ветер уносит Англию! И всё-таки испанские тучи так жестоки… Победила игра, победил футбол! В Испании не сомневался никогда! В этом моё постоянство», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев неоднократно называл сборную Англии будущим обладателем кубка чемпионов Европы.

Национальная команда Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: