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Губерниев дал комментарий после победы сборной Испании на Евро-2024

Губерниев дал комментарий после победы сборной Испании на Евро-2024
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу национальной команды Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Да, тополиный пух, жара, июль! Ветер уносит Англию! И всё-таки испанские тучи так жестоки… Победила игра, победил футбол! В Испании не сомневался никогда! В этом моё постоянство», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Губерниев неоднократно называл сборную Англии будущим обладателем кубка чемпионов Европы.

Национальная команда Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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