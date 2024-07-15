«Забавно, что всегда виноват тренер, да?» Каррагер объяснил поражение Англии в финале Евро

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о поражении англичан в финале Евро-2024. В финале турнира национальная команда Англии уступила Испании со счётом 1:2.

«Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком строгий, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже.

Футбол сборных – это про игроков. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперёд, не требуя мяча. Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы вините Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут сломать защиту средних команд?» – написал Каррагер в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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