Начало матча финала Кубка Америки отложено из-за беспорядков на стадионе

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Начало финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии было отложено из-за беспорядков на стадионе, сообщает TyC Sports.

По данным источника, матч был перенесен минимум на 30 минут. Причиной стало то, что часть болельщиков без билетов попытались силой проникнуть на стадион. Правоохранительным органам пришлось вмешаться, из-за чего было принято решение перенести начало встречи.

Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр финала Кубка Америки. Многих остановила охрана, но некоторым всё равно удалось попасть на стадион.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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