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Начало матча финала Кубка Америки отложено из-за беспорядков на стадионе

Начало матча финала Кубка Америки отложено из-за беспорядков на стадионе
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Начало финального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии было отложено из-за беспорядков на стадионе, сообщает TyC Sports.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, матч был перенесен минимум на 30 минут. Причиной стало то, что часть болельщиков без билетов попытались силой проникнуть на стадион. Правоохранительным органам пришлось вмешаться, из-за чего было принято решение перенести начало встречи.

Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр финала Кубка Америки. Многих остановила охрана, но некоторым всё равно удалось попасть на стадион.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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