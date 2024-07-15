Глушенков: как отношусь к невызову Карпиным в сборную? Отлично

Новичок «Зенита» нападающий Максим Глушенков ответил, как относится к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду.
«Как отношусь к тому, что Карпин не вызывает меня в сборную России? Отлично», — написал Глушенков в комментариях под постом в телеграм-канале своей девушки.
Ранее Глушенков в социальных сетях назвал своих хейтеров «клоунами». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак при этом оправдал поведение игрока.
20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).
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