Глушенков: как отношусь к невызову Карпиным в сборную? Отлично

Новичок «Зенита» нападающий Максим Глушенков ответил, как относится к решению главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду.

«Как отношусь к тому, что Карпин не вызывает меня в сборную России? Отлично», — написал Глушенков в комментариях под постом в телеграм-канале своей девушки.

Ранее Глушенков в социальных сетях назвал своих хейтеров «клоунами». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак при этом оправдал поведение игрока.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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