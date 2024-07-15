Нико Уильямс — о победе Испании на Евро: эйфория, мы сотворили историю

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о победе своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

«Эйфория, очень рад за всех людей, которые этого заслуживают: наши родители, наши болельщики.

Было тяжело, у Англии есть игроки, которые могут сделать разницу. Но нам удалось противостоять их сильным сторонам, и мы провели очень хороший чемпионат.

Пока что мы не вполне осознаём то, что сделано. Завтра вернёмся в Испанию и сможем всем насладиться вместе с болельщиками, которые всегда дарили нам любовь и тепло. Мы сотворили историю», — приводит слова Уильямса пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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