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Нико Уильямс — о победе Испании на Евро: эйфория, мы сотворили историю

Нико Уильямс — о победе Испании на Евро: эйфория, мы сотворили историю
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс высказался о победе своей национальной команды на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Эйфория, очень рад за всех людей, которые этого заслуживают: наши родители, наши болельщики.
Было тяжело, у Англии есть игроки, которые могут сделать разницу. Но нам удалось противостоять их сильным сторонам, и мы провели очень хороший чемпионат.

Пока что мы не вполне осознаём то, что сделано. Завтра вернёмся в Испанию и сможем всем насладиться вместе с болельщиками, которые всегда дарили нам любовь и тепло. Мы сотворили историю», — приводит слова Уильямса пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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