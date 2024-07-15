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Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
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В результате давки перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и задержанные

В результате давки перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и задержанные
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В результате давки накануне финального матча Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией есть пострадавшие, сообщает Daily Mail.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, около 12 человек были арестованы, а ещё семеро были замечены получающими медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что матч был перенесен минимум на 30 минут из-за попытки болельщиков без билетов прорваться на стадион. Правоохранительным органам пришлось вмешаться, из-за чего было принято решение перенести начало встречи.

Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр финала Кубка Америки.

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