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«За виски и колу». Глушенков ответил болельщику «Локомотива», за что играл в Москве

Новичок петербургского «Зенита» нападающий Максим Глушенков ответил в комментариях в социальных сетях болельщику московского «Локомотива». Болельщик железнодорожников отрицательно оценил переход игрока в стан сине-бело-голубых.

— В «Локомотиве» вроде не за хлеб и воду играл.

— За виски и колу, — написал Глушенков в комментариях под постом в телеграм-канале своей девушки.

Ранее Глушенков в социальных сетях назвал своих хейтеров «клоунами». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак при этом оправдал поведение игрока.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон).

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