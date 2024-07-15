Давка болельщиков на финале Копы-2024. Фото

Финальный матч Кубка Америки — 2024 между Колумбией и Аргентиной был перенесен минимум на 30 минут. Причиной стало то, что часть болельщиков без билетов попытались силой проникнуть на стадион. Правоохранительным органам пришлось вмешаться, из-за чего было принято решение перенести начало встречи.

Отмечается, что на стадионе произошла страшная давка болельщиков. Около 12 человек были арестованы, а ещё семеро были замечены получающими медицинскую помощь.

Фото: Meyer/Getty Images

Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр финала Кубка Америки. Многих остановила охрана, но некоторым всё равно удалось попасть на стадион.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

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