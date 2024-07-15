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17-летний Ламин Ямаль опубликовал фото после победы Испании на Евро-2024

17-летний Ламин Ямаль опубликовал фото после победы Испании на Евро-2024
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После финального матча чемпионата Европы — 2024 с Англией (2:1) крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал пост с фотографией на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

На фото радостный 17-летний вингер держит трофей победителя чемпионата Европы.

Фото: Фото из личного архива Ламина Ямаля

Отметим, 17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль — первый игрок в истории чемпионатов Европы, который отметился голом или результативной передачей во всех матчах плей-офф на одном турнире. Также Ямаль стал лучшим ассистентом Евро, самым молодым автором гола в истории турнира и лучшим молодым игроком чемпионата Европы.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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