17-летний Ламин Ямаль опубликовал фото после победы Испании на Евро-2024

После финального матча чемпионата Европы — 2024 с Англией (2:1) крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал пост с фотографией на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

На фото радостный 17-летний вингер держит трофей победителя чемпионата Европы.

Фото: Фото из личного архива Ламина Ямаля

Отметим, 17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль — первый игрок в истории чемпионатов Европы, который отметился голом или результативной передачей во всех матчах плей-офф на одном турнире. Также Ямаль стал лучшим ассистентом Евро, самым молодым автором гола в истории турнира и лучшим молодым игроком чемпионата Европы.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Сколько стоят молодые футболисты: