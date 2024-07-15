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КОНМЕБОЛ выступила с заявление по поводу давки болельщиков перед финалом Копа-2024

КОНМЕБОЛ выступила с заявление по поводу давки болельщиков перед финалом Копа-2024
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КОНМЕБОЛ выступила с заявление по поводу давки болельщиков перед финальным матчем Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Ранее сообщалось, что начало матча отложили на 30 минут из-за беспорядков на стадионе в Майами.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сообщаем, что люди, у которых нет билетов, не смогут войти на стадион. Только те, кто купил билеты, смогут войти, как только доступ снова будет открыт. Сообщаем, что матч будет перенесен на 30 минут», — говорится в заявлении в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским пришлось применить силу. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие.

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