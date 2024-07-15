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Карло Анчелотти обратился к сборной Испании после триумфа на Евро-2024

Карло Анчелотти обратился к сборной Испании после триумфа на Евро-2024
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Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти поздравил сборную Испании с победой на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Поздравляю, Испания!!! Заслуженная победа на Евро!!!» — написал Анчелотти на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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