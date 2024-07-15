Карло Анчелотти обратился к сборной Испании после триумфа на Евро-2024

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти поздравил сборную Испании с победой на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.
«Поздравляю, Испания!!! Заслуженная победа на Евро!!!» — написал Анчелотти на странице в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.
Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.
Евро-2024: итоговый список команд: