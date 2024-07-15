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Родри эмоционально высказался о «Золотом мяче» после победы Испании на Евро-2024

Родри эмоционально высказался о «Золотом мяче» после победы Испании на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании по футболу Родри, признанный лучшим игроком Евро-2024, на эмоциях высказался о «Золотом мяче» после победы своей национальной команды в финале чемпионата Европы — 2024. В решающем матче турнира «Фурия Роха» обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Мы вошли в историю, мы обыграли четырёх чемпионов мира за один турнир. Менталитет этой команды… многие из нас были чемпионами Европы на молодёжном уровне, а сегодня мы уже победители самого престижного трунира Старого Света.

Наш тренер заслуживает признания за победу в Кубке! Это Испания! Я прошу людей завтра выйти на улицы, чтобы почувствовать гордость! Пришло время испанцу выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Родри Marca.

Напомним, последним испанцем, который выигрывал «Золотой мяч», был Луис Суарес в 1960 году.

Отметим, на турнире Родри провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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