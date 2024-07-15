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Новичок ЦСКА Койта ответил на вопрос об уровне чемпионата России

Новичок ЦСКА Койта ответил на вопрос об уровне чемпионата России
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта ответил на вопрос об уровне чемпионата России

«Некоторое представление о российских клубах у меня уже было, поскольку встречался с ними в еврокубках. И всё же выводы о турнире в целом сделаю чуть позже, когда проведу здесь какое-то время, сыграю больше матчей», — приводит слова Койта Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня.

Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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