Агент Дивеева заявил об интересе к защитнику ЦСКА из-за рубежа

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что зарубежные клубы интересуются футболистом, однако сторона игрока ждёт более интересных вариантов.

«Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то, что интересно нам», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 6 млн.

ЦСКА по итогам РПЛ сезона-2023/2024 занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков по итогам 30 туров. Новый сезон красно-синие откроют гостевым матчем с «Ростовом».

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