ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео давки и беспорядков перед финалом Кубка Америки Аргентина — Колумбия

Видео давки и беспорядков перед финалом Кубка Америки Аргентина — Колумбия
Комментарии

Появились видео давки и беспорядков болельщиков перед финальным матчем Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр решающего матча турнира.

Многих остановила охрана, но некоторым всё равно удалось попасть на стадион. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие. Известно как минимум о 12 задержанных и не меньше семи человек обратились за медицинской помощью.

Сам матч уже в третий раз переносят.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:15 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
Live
Ужас на финале Копы. Болельщики попали в страшную давку на стадионе. LIVE
Сетка плей-офф Кубка Америки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android