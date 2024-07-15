Видео давки и беспорядков перед финалом Кубка Америки Аргентина — Колумбия

Появились видео давки и беспорядков болельщиков перед финальным матчем Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским во многих случаях приходилось прибегать к силе, чтобы остановить поток людей, которые пытались нарушить протокол и незаконно проникнуть на просмотр решающего матча турнира.

Многих остановила охрана, но некоторым всё равно удалось попасть на стадион. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие. Известно как минимум о 12 задержанных и не меньше семи человек обратились за медицинской помощью.

Сам матч уже в третий раз переносят.