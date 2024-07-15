Койта рассказал, на какой позиции будет выступать в ЦСКА

Новичок ЦСКА Секу Койта рассказал, на какой позиции будет выступать в московском клубе.

«Считаю себя универсальным футболистом, способным выполнять разные роли в зависимости от ситуации. В „Ред Булл“ из Зальцбурга я играл и центрального нападающего, и вингера, при этом везде чувствовал себя замечательно. Всё зависит от главного тренера. Он примет решение, которое будет наиболее полезно для нашей команды. В свою очередь, я буду стараться воплотить все его идеи на поле», — приводит слова Койта Bobsoccer.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня.

Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

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