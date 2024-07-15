Сборная Англии установила статистический антирекорд в истории Евро

Сборная Англии уступила Испании в финале Евро-2024 со счётом 1:2 и заняла второе место в турнире. Таким образом, англичане установили статистический антирекорд в истории чемпионатов Европы, сыграв наибольшее количество матчей в рамках турнира, не выиграв трофей. Об этом сообщает портал Opta Sport.

По информации источника, матч с Испанией стал 45-м для Англии на Евро. Команда «трёх львов» сыграла на 19 матчей больше, чем любая другая страна, которая никогда его не выигрывала. Второе место у Бельгии, на счету которой 26 игр при отсутствии трофея.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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