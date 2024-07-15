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В полиции Майами выступили с заявлением о давке и беспорядках перед финалом Кубка Америки

В полиции Майами выступили с заявлением о давке и беспорядках перед финалом Кубка Америки
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Полиция Майами выступила с заявлением по поводу беспорядков на стадионе накануне финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион, в результате чего случилась давка.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Перерыв
0 : 0
Колумбия

«У нас было несколько инцидентов перед открытием ворот на стадионе. Эти инциденты стали результатом недисциплинированного поведения фанатов, пытающихся попасть на стадион. Мы просим всех проявить терпение и соблюдать правила, установленные нашими офицерами и персоналом стадиона», — приводит заявление полиции Daily Mail.

В результате давки известно по меньшей мере о 12 задержанных и 7 пострадавших. Сам матч уже несколько раз переносили.

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Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024

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