В полиции Майами выступили с заявлением о давке и беспорядках перед финалом Кубка Америки

Полиция Майами выступила с заявлением по поводу беспорядков на стадионе накануне финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион, в результате чего случилась давка.

«У нас было несколько инцидентов перед открытием ворот на стадионе. Эти инциденты стали результатом недисциплинированного поведения фанатов, пытающихся попасть на стадион. Мы просим всех проявить терпение и соблюдать правила, установленные нашими офицерами и персоналом стадиона», — приводит заявление полиции Daily Mail.

В результате давки известно по меньшей мере о 12 задержанных и 7 пострадавших. Сам матч уже несколько раз переносили.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024