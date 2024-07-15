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Глушенков: хорошо ли в Питере с миллиардом? Пока не жалуемся

Глушенков: хорошо ли в Питере с миллиардом? Пока не жалуемся
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Новичок петербургского «Зенита» нападающий Максим Глушенков рассказал о ходе дел в новой команде.

— В Питере хорошо вам с миллиардом?

— Да пока не жалуемся, — написал Глушенков в комментариях под постом в телеграм-канале своей девушки.

Ранее в СМИ сообщалось, что оклад Глушенкова в «Зените» составит 240 млн рублей за сезон. Ещё по 50 млн Максим может получать в виде бонусов за чемпионства.

20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 13 июля Глушенков сыграл свой первый официальный матч в футболке сине-бело-голубых во встрече Суперкубка России с «Краснодаром», где оформил дубль (4:2).

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