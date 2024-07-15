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Саутгейт высказался об игре Кейна после поражения Англии в финале Евро-2024

Саутгейт высказался об игре Кейна после поражения Англии в финале Евро-2024
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре нападающего Гарри Кейна на чемпионате Европы – 2024. В решающем матче турнира команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2. В этой встрече Кейн был заменён на 61-й минуте на Олли Уоткинса.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Физически ему было тяжело. Он приехал на турнир с небольшим количеством игр и не достиг того уровня, на который мы все надеялись. Игры очень сложные, и мы думали, что свежесть Олли позволит нам лучше прессинговать и оказывать давление сзади. Я думаю, что те, кто вышел на замену сделали то, о чем мы их просили», — приводи слова Саутгейта BBC.

Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

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