Саутгейт высказался об игре Кейна после поражения Англии в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об игре нападающего Гарри Кейна на чемпионате Европы – 2024. В решающем матче турнира команда проиграла национальной команде Испании со счётом 1:2. В этой встрече Кейн был заменён на 61-й минуте на Олли Уоткинса.

«Физически ему было тяжело. Он приехал на турнир с небольшим количеством игр и не достиг того уровня, на который мы все надеялись. Игры очень сложные, и мы думали, что свежесть Олли позволит нам лучше прессинговать и оказывать давление сзади. Я думаю, что те, кто вышел на замену сделали то, о чем мы их просили», — приводи слова Саутгейта BBC.

Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.