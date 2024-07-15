Генич одним словом отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы — 2024

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года. В финальном матче турнира испанцы обыграли сборную Англии со счётом 2:1.

«Ура!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Рекорды чемпионатов Европы по футболу: