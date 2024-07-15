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Фердинанд — об игре Англии на Евро: Саутгейту следует взять на себя ответственность за это

Фердинанд — об игре Англии на Евро: Саутгейту следует взять на себя ответственность за это
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд остался недоволен работой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта. Англичане уступили Испании (1:2) в финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Посмотрите, какой у нас талантливый состав… Я думаю, что мы достигли с ними максимально возможных результатов. Считаю, что тренеру Саутгейту следует взять на себя ответственность за это. Футбольной ассоциации Англии предстоит принять важное и сложное решение, но для меня всё очевидно», — приводит слова Фердинанда ВВС.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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