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40-летний Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за бразильский клуб «Аваи»

40-летний Вагнер Лав забил гол в дебютном матче за бразильский клуб «Аваи»
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Бразильский нападающий Вагнер Лав стал автором гола в своём дебютном матче в составе «Аваи».

40-летний форвард отличился на 28-й минуте встречи с командой «Вила-Нова». Команда Вагнера Лава уступила по итогу матча бразильской Серии В со счётом 2:1.

Предыдущим клубом игрока был «Атлетико Гойяненсе», за который Лав выступал с 1 января 2024 года. За это время Вагнер принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).

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