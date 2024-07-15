ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за беспорядков на стадионе

Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за беспорядков на стадионе
Комментарии

Финальный матч Кубка Америки между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии стартовал на 1 час 20 минут позже запланированного из-за давки и беспорядков болельщиков на стадионе.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
2-й тайм
0 : 0
Колумбия

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским пришлось применить силу. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие. Известно как минимум о 12 задержанных и не меньше семи человек обратились за медицинской помощью. Время начала матч несколько раз переносили.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальная команда Аргентины является действующим победителем турнира.

Материалы по теме
Страшное перед финалом Кубка Америки. Матч Аргентины перенесли из-за жуткой давки. Видео
Страшное перед финалом Кубка Америки. Матч Аргентины перенесли из-за жуткой давки. Видео

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android