Финал Кубка Америки начался на 1 час 20 минут позже из-за беспорядков на стадионе

Финальный матч Кубка Америки между сборной Аргентины и национальной командой Колумбии стартовал на 1 час 20 минут позже запланированного из-за давки и беспорядков болельщиков на стадионе.

Ранее сообщалось, что болельщики без билетов попытались прорваться на стадион. Полицейским пришлось применить силу. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие. Известно как минимум о 12 задержанных и не меньше семи человек обратились за медицинской помощью. Время начала матч несколько раз переносили.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Национальная команда Аргентины является действующим победителем турнира.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024