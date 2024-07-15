Лионель Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе своей национальной команде в финале Кубка Америки с Колумбией. Таким образом, капитан Аргентины – самый возрастной футболист в XXI веке, попавший в стартовый состав в финале Кубка Америки. Об этом сообщает Opta Sport.

Отметим, на момент игры Месси 37 лет и 20 дней.

Ранее Месси заявил, что Кубок Америки — 2024 станет для него последним в карьере. На турнире он принял участие в четырёх матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.

Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024: