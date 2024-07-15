Люк Шоу извинился перед болельщиками после поражения сборной Англии в финале Евро-2024

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о поражении команды в финале чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании (1:2).

«Абсолютно опустошен. Больше мне нечего сказать. Мы действительно верили, что сможем это сделать, но этому не суждено было случиться. Гарет Саутгейт чрезвычайно горд за команду и за то, чего мы достигли как группа, но, конечно, больше ему нечего сказать. Все действительно опустошены. Я просто хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и могу только извиниться перед ними», — приводит слова Шоу BBC.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.

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