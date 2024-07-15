ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Люк Шоу извинился перед болельщиками после поражения сборной Англии в финале Евро-2024

Люк Шоу извинился перед болельщиками после поражения сборной Англии в финале Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о поражении команды в финале чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Испании (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Абсолютно опустошен. Больше мне нечего сказать. Мы действительно верили, что сможем это сделать, но этому не суждено было случиться. Гарет Саутгейт чрезвычайно горд за команду и за то, чего мы достигли как группа, но, конечно, больше ему нечего сказать. Все действительно опустошены. Я просто хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и могу только извиниться перед ними», — приводит слова Шоу BBC.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд.

Материалы по теме
Испания сделала это! Укатали Англию в финале чемпионата Европы!
Испания сделала это! Укатали Англию в финале чемпионата Европы!
Сетка плей-офф Евро-2024

Английские фанаты угнали и разбили машину перед финалом Евро

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android