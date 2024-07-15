Президент «Атлетика» Бильбао раскритиковал испанскую федерацию футбола

Президент «Атлетика» Бильбао Йон Уриарте высказался о федерации футбола Испании из-за отсутствия защиты вингера Нико Уильямса от давления СМИ.

«Нико, игрок, который сильно идентифицирует себя с «Атлетиком», неоднократно сталкивался с вопросами о своём будущем в чрезмерной и неконтролируемой степени во время чемпионата Европы.

Федерация футбола Испании была не в состоянии защитить его. Уважение между всеми сторонами в футболе является основополагающим фактором — по крайней мере, так считаем мы в «Атлетике». И это включает в себя то, что игроки, имеющие контракт с клубом, не должны подвергаться публичному давлению, чтобы перейти в другую команду», — приводит слова Уриарте Goal.com.

На чемпионате Европы – 2024 в Германии Уильямс сыграл шесть матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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